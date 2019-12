Mundo

Belga de 9 anos deixa a Universidade

Laurent Simons, o prodígio belga, de apenas 9 anos, desistiu da universidade antes de completar o curso de Engenharia Electrónica.

Em causa, está uma desavença entre a Universidade de Eindhoven de Tecnologia, na Holanda, e a família da criança, que já tinha sido notícia por concluir o ensino secundário com 8 anos e esperava licenciar-se ainda antes de fazer os 10.

O curso de Laurent demora três anos, mas ele esperava completá-lo em apenas dez meses. Contudo, a universidade avisou que seria impossível cumprir o prazo, visto que ele ainda tinha muitos exames para fazer, sugerindo que poderia acabar o curso em meados de 2020.

Num comunicado citado pela BBC, a universidade indicou que apressar o final do curso não era compatível com o “discernimento, criatividade e a análise crítica” necessários e que isso iria reflectir-se no desenvolvimento académico da criança.

Além disso, a universidade alertou para a “pressão excessiva sobre o aluno, de 9 anos”, que reitera ter “um talento sem precedentes”.

À CNN, o pai de Laurent, Alexander Simons, disse que não tinha havido, até agora, qualquer problema com o acelerar do calendário de estudos. Sublinhou que a decisão de o filho sair da universidade sem acabar o curso prende-se com o facto de ele ter sido convidado a fazer um doutoramento numa universidade norte-americana e não poder desperdiçar a oportunidade.

“Às vezes, é preciso fazer escolhas”, disse Alexander. “Se ele deixar fugir esta oportunidade, não sabemos se terá outra igual”, acrescentou. Os pais são médicos, mas até agora não perceberam, nem obtiveram nenhuma explicação para a capacidade de o filho aprender tão rapidamente.