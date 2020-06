Mundo

Benin, contágios aumentam com retoma de cultos

O Benin contabilizou ontem mil 149 casos acumulados de Covid-19, de acordo com as estatísticas publicadas pelo Ministério da Saúde, noticia a Panapress.

Fotografia: DR

Segundo estas mesmas estatísticas, o país totaliza 16 mortes, 827 pessoas em tratamento e 306 recuperações.

A situação, que pareceu voltar à normalidade a 11 de Maio último, tornou-se alarmante duas semanas após a reabertura dos lugares de culto.

Há alguns dias, o Benin regista uma subida do número de pessoas infectadas pelo coronavírus e o número de mortes também continua a aumentar.

Do total de casos, 75 por cento provêm das três províncias do sul em torno das quais foi imposto um cordão sanitário, designadamente Ouémé, Atlântico e Litoral.

Entretanto o Banco Mundial aprovou um financiamento extra de 50 milhões de dólares para ajudar o Benin a reduzir os efeitos da crise sanitária ligada à pandemia de Covid-19.

TUNÍSIA

/>A Tunísia confirmou quatro novos casos de Covid-19 na sequência dos resultados de testes laboratoriais a 242 pessoas, 11 dos quais estavam já identificados como pacientes.

RWANDA

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus subiu ontem para 878, no Rwanda, com o registo de 20 novos casos de um total de 4.702 testes realizados, anunciou ontem o Ministério da Saúde rwandês.

NIGÉRIA

Passageiros que queiram viajar na Nigéria são obrigados a estar no aeroporto cinco horas antes da realização do voo, de modo a poderem cumprir com o protocolo estabelecido no âmbito das medidas de prevenção, controlo e combate à Covid-19, anunciou sábado o ministro da Aviação, Hadj Sirika, em Lagos. A medida está a ser aplicada para todos os voos domésticos.