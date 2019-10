Mundo

Bercow bloqueia nova votação do acordo do Brexit

A tentativa do Governo britânico de realizar a votação do acordo do Brexit que o Primeiro-Ministro Boris Johnson negociou com a União Europeia na semana passada foi ontem bloqueada pelo “speaker” da Câmara dos Comuns, John Bercow, noticiou a BBC.

Fotografia: DR

O líder parlamentar rejeitou a possibilidade de nova votação do acordo estabelecido por Boris Johnson com Bruxelas.

“A moção de hoje (ontem), é em substância a mesma da moção de sábado e a Câmara dos Comuns já tomou uma decisão, as circunstâncias de hoje são em substância as mesmas de sábado”, afirmou Bercow, acrescentando que votar no acordo do Brexit seria “repetitivo e desordeiro”. John Bercow considerou que, como não houve uma mudança substancial em torno da moção, esta sua decisão foi “necessária... para assegurar a utilização sensata do tempo e o respeito pelas decisões

que a Câmara dos

Comuns toma”. No sábado, a maioria dos deputados do Parlamento britânico aprovou a emenda Letwin que forçou Boris Johnson a pedir um adiamento do Brexit à União Europeia até que o acordo seja aprovado na Câmara dos Comuns.

Ainda no sábado, Boris Johnson escreveu uma carta a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, a pedir o adiamento do Brexit. Mas também lhe enviou uma segunda carta a pedir que não aceitasse esse adiamento.