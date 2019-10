Mundo

Berlim diz que Daesh não acabou

Berlim alertou, ontem, que o grupo “Estado Islâmico” (EI) não pode ser dado como acabado, apesar da morte do líder, enquanto Moscovo considerou ser “uma importante contribuição”, caso se confirme.

Fotografia: DR

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no domingo, a morte de Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no Noroeste da Síria.

Ontem, o Governo alemão alertou que o grupo “Estado Islâmico não pode ser dado como acabado, embora a morte do líder, Abu Bakr al-Baghdadi, implique que este já não possa “dar ordens assassinas”.

“Neste momento, o Governo pensa em todas as vítimas do EI”, indicou o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, que aludiu tanto aos que foram mortos pelo “terrorismo islâmico”, como “aos yazidis escravizados” pela organização e os mortos nos ataques.

Seibert recusou-se a esclarecer se a Chanceler alemã, Angela Merkel, estava a par da operação militar lançada pelos Estados Unidos contra o “terrorista” mais procurado do mundo, limitando-se a insistir na declaração anterior.