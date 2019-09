Mundo

Berlim mostra-se aberta ao adiamento do “Brexit”

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, mostrou-se ontem disponível para um eventual novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia “Brexit”, ainda que sob determinadas condições.

Heiko Maas, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, mostrou-se favorável ao adiamento

Fotografia: Dr

Em declarações publicadas ontem no jornal alemão “Welt am Sonntag”, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, afirmou: “Procuramos o objectivo claro de alcançar um acordo com o Reino Unido”.

Heiko Maas ressalvou, no entanto, que esta medida deveria estar “vinculada a uma perspectiva” do que se deseja durante esse período extra e o que vai acontecer, porque não pode encerrar o capítulo “Brexit” .

“A insegurança é um fardo crescente para a nossa economia e capacidade de acção da UE”, alertou o ministro.

Na opinião do social-democrata Achim Post, segundo no grupo parlamentar, “uma nova extensão só é concebível com uma razão realmente convincente, como as novas eleições ou um segundo referendo”.

Uma nova extensão para continuar “a política de dar e receber em Londres” não deve ser permitida, acrescentou Post.

A posição da Alemanha, preocupada com as repercussões de um “Brexit” sem acordo sobre a economia, está longe da posição de Paris, onde o Presidente, Emmanuel Macron, tem sido céptico quanto à possibilidade de uma nova extensão.

O actual prazo do Reino Unido para deixar a UE, que já é uma extensão, termina em 31 de Outubro e o Primeiro-Ministro Boris Johnson está disposto a deixar o bloco mesmo sem acordo.

Boris Johnson é contra alguns termos do acordo de saída da UE, assinado pela sua antecessora, Theresa May, e em particular em relação à "salvaguarda irlandesa".

O chefe do Executivo britânico está numa posição difícil, depois de ter perdido a maioria na Câmara Baixa e do Parlamento ter aprovado uma lei que exige que peça uma nova extensão se não chegar a acordo até 19 de Outubro.

Boris Johnson sob suspeita

A irmã do Primeiro-Ministro britânico e o ex- ministro das Finanças de May, Phillip Hammond, sugeriram que Boris Johnson pode estar a defender os interesses de fundos financeiros que o apoiaram. Um desses fundos ganhou milhões ao apostar contra a libra aquando do referendo.

Uma catadupa de revelações abriu a possibilidade de uma investigação a Boris Johnson sobre a sua relação com financeiros que apoiaram a sua campanha para a liderança dos conservadores e que poderão beneficiar com uma saída da UE sem acordo. Entre as pessoas que publicamente levantaram essa suspeita está a irmã de Johnson, Rachel, que na quinta-feira declarou à BBC que certos fundos de investimento poderiam estar a influenciar as decisões do PM ou do seu chefe de gabinete, Dominic Cummings.

“Pode ser Cummings a aconselhar o Primeiro-Ministro para ser extremamente agressivo”, disse Rachel Johnson à BBC. “E podem ser as pessoas que investiram milhares de milhões contra a libra na expectativa de uma saída sem acordo.”

“Johnson é apoiado por especuladores que estão a apostar milhares de milhões num "Brexit" sem acordo.

No sábado, o ex ministro das Finanças, num artigo de opinião intitulado, "Já não reconheço este partido de radicais” no “The Times”, escreveu: “Johnson é apoiado por especuladores que estão a apostar milhares de milhões num “Brexit” sem acordo - e só há uma opção que funciona para eles: um “No Deal com um impacto que faça descer a libra e aumente a inflação.

“Estas acusações surgem depois de, na semana passada o documentário Tories at War (Conservadores em Guerra), no Canal 4 da BBC, ter revelado que Crispin Odey, dono de um dos fundos financeiros que apoiaram a campanha de Johnson para suceder a Theresa May, e que antes financiou a campanha do Leave e o partido de extrema-direita UKIP, parecia saber desde pelo menos o final de Julho de um plano para “suspender” o Parlamento, um dia antes de Johnson ter ascendido à liderança do Partido Conservador, ou seja um mês antes do plano do já Primeiro-Ministro para concretizar essa intenção ter sido revelado pelo jornal “The Observer”.

Quando entrevistado pela BBC a 22 de Julho, Odey disse: “Se estamos à procura de alguém para levar o “Brexit” para a frente, precisamos de alguém que, se for contrariado, saiba o que fazer. E como não é possível mudar o actual Parlamento, tem de ser dissolvido de alguma forma.”