Berlim, Paris e Londres refutam decisão da Administração Trump

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França e Reino Unido refutaram ontem a decisão unilateral dos Estados Unidos de restabelecer todas as sanções internacionais contra o Irão, alegando que Washington abandonou o pacto nuclear com Teerão.

Os Estados Unidos “retiraram-se do acordo em 8 de Maio de 2018, pelo que já não fazem parte deste mecanismo”, afirmaram os três ministros, num comunicado conjunto. “As decisões ou medidas que (os Estados Unidos) possam adoptar em relação a este processo não têm qualquer efeito jurídico”, disseram os três países.

O comunicado foi emitido depois de o Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter declarado no sábado à noite que todas as sanções internacionais contra o Irão tinham sido restabelecidas e avisado que iria tomar medidas, além de ameaçar os membros da ONU que se lhes opusessem. “Mantemos o nosso objectivo de manter a autoridade e integridade do Conselho de Segurança da ONU”, dizem os ministros dos três países no comunicado, onde também expressam o empenho no acordo nuclear com o Irão.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo também denunciou ontem a declaração unilateral dos Estados Unidos de que as sanções da ONU contra Teerão estavam de novo em vigor, sublinhando que as reivindicações de Washington não têm base legal. “As iniciativas e acções ilegítimas dos Estados Unidos não podem, por definição, ter consequências jurídicas internacionais para outros países”, disse o ministério num comunicado.

A Rússia, um aliado chave do Irão, acusou Washington de fazer uma “representação teatral” e salientou que as declarações dos Estados Unidos “não correspondem à realidade”. A decisão dos EUA foi formalizada através de uma declaração do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que recorda que Washington iniciou em Agosto um procedimento na ONU para restabelecer todas as sanções internacionais contra o Irão.