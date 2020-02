Mundo

Bernie Sanders vence primárias no Estado do Nevada

O senador norte-americano Bernie Sanders agradeceu aos apoiantes a vitória nas eleições primárias democratas, no sábado, no Estado do Nevada, quando estavam contados 43 por cento dos votos.

Senador fica à frente do ex-vice Joe Biden

Fotografia: Dr

“Deixem-me agradecer o apoio das pessoas do Neva-da. A coligação multi-geracional e multirracial não só ganhou no Nevada, como também vai arrasar em todo o país”, exclamou Sanders, num comício em San Antonio (Texas), pouco depois de vários meios de comunicação social terem atribuído a vitória ao senador.

De acordo com os resultados de 23 por cento das assembleias de voto, o senador, de 78 anos, estava à frente com 46 por cento dos votos, seguido pelo ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden com 23 e o antigo autarca Pete Buttigieg com 13.

O primeiro a felicitar Sanders pela vitória foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Parece que o Louco Bernie está a ir muito bem no grande Estado do Nevada. Biden e os restantes parecem fracos e de nenhuma maneira Mini Mike [Bloomberg] pode relançar a sua campanha depois do pior debate na história das presidenciais. Parabéns Bernie. Não deixes que te tirem” a vitória, escreveu Trump na rede social Twitter.

De acordo com a televisão norte-americana MSNBC, 53 por cento dos latinos residentes naquele Estado votaram em Bernie Sanders, especialmente pelas iniciativas a nível da saúde, economia e migração.

Numa festa em Las Vegas, após a votação, Biden celebrou o segundo lugar: “Temos uma oportunidade incrível de voltar a liderar o mundo. Vamos ganhar!”.

Buttigieg felicitou Sanders, mas criticou a “revolução in-flexível e ideológica” do senador. “O senador Sanders acredita numa revolução inflexível e ideológica que exclui a maioria dos democratas, sem mencionar a maioria dos norte-americanos”, afirmou.

As próximas primárias democratas vão realizar-se no Estado da Carolina do Sul, no próximo sábado.