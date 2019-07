Mundo

Biden e Harris capitalizam debates dos Democratas

O segundo debate dos 20 candidatos Democratas que aspiram chegar à nomeação para as presidenciais norte-americanas começa hoje em Detroit, com o favorito, o ex-Vice-Presidente Joe Biden, a prometer ser mais agressivo face à principal rival, Kamala Harris. “Não pretendo ser bem-educado desta vez”, afirmou Joe Biden, referindo-se à senadora Kamala Harris que, no final de Junho, criticou fortemente o antigo Vice-Presidente.

A senadora Kamala Harris (à esquerda) e o antigo Vice-Presidente Joe Biden apertam as mãos

Fotografia: DR

No primeiro debate emitido nas televisões, Joe Biden mostrou dificuldades em responder a questões sobre a estratégia para bater Donald Trump e a sua posição em relação à segregação racial, tema muito sensível para o eleitorado negro, onde goza forte popularidade. A sua prestação no debate realizado em Miami fê-lo perder alguns pontos nas sondagens, mas continua a ser confortavelmente favorito, com 29,3 por cento das intenções de voto, de acordo com o portal RealClearPolitics, que faz uma média das diferentes sondagens no país. O último debate mostrou que a senadora californiana Kamala Harris pode ser uma rival à altura, tendo ganho algum estatuto como “presidenciável”, ficando nos 11,8 por cento.

Joe Biden apresenta-se a uma grande distância do senador independente de Vermont e “socialista” autoproclamado Bernie Sanders (15 por cento) e da senadora progressista Elizabeth Warren (14,5 por cento). Mais longe ainda, encontra-se o jovem autarca de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg, cujas sondagens apontam para 5 por cento das intenções de voto, enquanto os restantes candidatos se situam abaixo dos 3 por cento.

Para os candidatos mais longe do nível "favorito", é essencial causar uma boa impressão neste debate para terem uma hipótese de participar na próxima série de debates, programada para meados de Setembro, em que as regras de participação serão mais restritivas. À semelhança do primeiro, realizado no final de Junho em Miami, o debate será dividido em duas sessões, a realizar hoje e amanhã, para assegurar que cada um dos 20 candidatos tenha um tempo mínimo para falar. A primeira sessão, hoje, irá colocar frente-a-frente os dirigentes da ala progressista do partido, Elisabeth Warren e Bernie Sanders, cujos programas são muito próximos em questões como o clima, a saúde, a educação e a imigração. Os dois candidatos são acompanhados por outros oito pretendentes à nomeação, entre os quais se encontra Pete Buttigieg. O jovem autarca de 37 anos teve uma ascensão muito rápida desde que entrou na corrida, no final de Janeiro, já que era então completamente desconhecido do grande público. Pete Buttigieg tornou-se o primeiro candidato de peso à Casa Branca a declarar-se homossexual, mas está a enfrentar dificuldades desde a morte de um negro, em meados de Junho por um polícia branco na cidade onde é presidente de Câmara. No dia seguinte, amanhã, Joe Biden e Kamala Harris estarão no centro das atenções, sendo acompanhados na sala por candidatos como Cory Booker, senador de New Jersey que chamou Joe Biden de “arquitecto do encarceramento em massa” por ter elaborado uma lei que encheu as prisões de negros no final dos anos 1990. Em Detroit, os candidatos deverão evocar as últimas declarações do Presidente Donald Trump, que, este fim de se-mana, atacou violentamente um democrata negro eleito por Baltimore, considerando a sua circunscrição “repugnante e infestada de ratos”. “É importante para nós chamar a isso aquilo que é: racismo”, disse o aspirante hispânico à Casa Branca Julian Castro. Joe Biden tem liderado as sondagens desde que lançou a sua candidatura, apesar das “picadas” lançadas quer por Donald Trump, quer por outros candidatos sobre a sua idade - 76 anos - e a sua capacidade de manter o ritmo exaustivo das primárias e depois da campanha às presidenciais.

Segundo o RealClear Politics, o actual Presidente perde as eleições se enfrentar Joe Biden ou Bernie Sanders nas urnas, marcadas para três de Novembro de 2020, mas ganha se a oposição Democrata for representada por Elizabeth Warren ou Kamala Harris.