Biden escolhe Kamala Harris para vice-Presidente dos EUA

Joe Biden anunciou, ontem, Kamala Harris como parceira na corrida às presidenciais dos Estados Unidos. A senadora democrata da Califórnia, de 55 anos, é a primeira mulher negra a ser nomeada por um dos dois maiores partidos norte-americanos.

O candidato democrata à Presidência dos EUA com a senadora da Califórnia Kamala Harris

Fotografia: DR

A escolha de Biden surge numa altura em que o país luta pelo fim do racismo e da brutalidade policial. Harris, que se tornou a segunda mulher negra do Senado, em 2016 ajudou a impulsionar o voto afro-americano, o eleitorado mais leal do partido.



Há quatro anos, a queda na participação eleitoral da comunidade negra contribuiu para a derrota de Hillary Clinton, tendo sido eleito Donald Trump, reportou a Reuters. Kamala Harris candidatou-se às eleições primárias do Partido Democrata, acabando por desistir em Dezembro.

Joe Biden já tinha defendido, em Março, que gostaria de ter uma mulher na sua equipa.“Quando a Kamala trabalhava como procuradora-geral, trabalhava directamente com Beau e via como eles enfrentavam os grandes bancos, elevavam as pessoas e protegiam as mulheres e as crianças. Estava orgulhoso na altura e estou orgulhoso agora em tê-la como minha parceira nesta campanha”, sublinhou o candidato democrata à Casa Branca.



As eleições presidenciais norte-americanas decorrem no dia 3 do próximo mês de Novembro.

O ex-vice-Presidente dos EUA chegou a acusar o actual Chefe de Estado, o repbublicano Donald Trump, de ser “o primeiro” Presidente racista naquele país. Num comentário, durante a conferência virtual organizada pelo sindicato internacional de trabalhadores, Joe Biden prometeu que, se for eleito, irá abordar o racismo institucional nos primeiros 100 dias após a tomada de posse.