Mundo

Biden vence primárias em mais três Estados

Joe Biden venceu as primárias de terça-feira em três Estados, frente ao senador Bernie Sanders, numa corrida à Casa Branca perturbada pela pandemia de Covid-19.

Joe Biden venceu as primárias de terça-feira em três Estados, frente ao senador Bernie Sanders, numa corrida à Casa Branca perturbada pela pandemia de Covid-19

Fotografia: DR

Num discurso consagrado sobretudo à pandemia, o antigo Vice-Presidente dos Estados Unidos, 77 anos, disse que pretendia “reunir o partido” após “uma noite muito boa” em que ganhou em três Estados: Arizona, Florida e Illinois, segundo dados parciais.

Depois, dirigiu-se directamente aos jovens eleitores de Bernie Sanders, de 78 anos: “Ouvi-vos, sei o que está em jogo e sei o que devemos fazer!”.

“O senador Sanders e eu não concordamos sobre a táctica, mas partilhamos uma visão comum” sobre a saúde, as desigualdades ou as alterações climáticas, afirmou o candidato, numa intervenção transmitida pela Internet devido ao novo coronavírus.

“Não, de todo”, respondeu de imediato na rede social Twitter a porta-voz de Bernie Sanders, Joy Gray.

Na Florida e no Illinois, Joe Biden conquistou 60 por cento dos votos, de acordo com os resultados quase completos. Desde o final de Fevereiro que o candidato moderado regista vitórias consecutiva, tendo também conquistado o Arizona, de acordo com os resultados de mais de metade das assembleias de voto.

Por seu lado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se nesta etapa das primárias o candidato designado do partido republicano para as presidenciais de 3 de Novembro. Marcadas pela pandemia, as primárias foram adiadas nos Estados do Ohio, onde deveriam ter sido realizadas também na terça-feira, e Louisiana, Géorgia, Kentucky e Maryland já adiaram os escrutínios para Maio e Junho.Os Estados Unidos contam 6.300 casos confirmados de Covid-19 e 108 mortos.

O coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 infectou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infectadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença. Os países mais afectados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adoptaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Aspirações de Sanders ficam comprometidas com derrotas no Arizona, Florida e Illinois