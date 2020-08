Mundo

Bill Gates alerta: “Mudanças climáticas podem ser piores que pandemia”

Bill Gates, que já destinou 250 milhões de dólares ao combate ao novo coronavírus, publicou uma carta no seu Blog a alertar sobre a necessidade da preparação mundial para futuras emergências.

Fotografia: DR

De acordo com o bilionário, "por mais terrível que seja a pandemia, mudanças climáticas podem ser ainda piores". E complementa: "Caso queira entender os danos dessa ameaça, observe os impactos da Covid-19 e os estenda por um período muito maior". Dedicado a discussões sobre temas que envolvem o futuro da humanidade, Gates participou de um TED Talks em 2015, no qual falou sobre um número potencialmente impressionante de mortes que uma doença altamente infecciosa poderia criar.

Desta vez, afirma: "Nos próximos 40 anos, o aumento da temperatura global tende a elevar taxas de mortalidade para 14 a cada 100 mil habitantes — a mesma enfrentada por nós neste momento". Segundo ele, se acções de contenção não forem executadas, as coisas podem ficar bem mais complicadas.

"Se, até o fim do século, as emissões de carbono continuarem altas, espera-se que sejam responsáveis por 73 mortes a cada 100 mil pessoas. Num cenário de emissões mais baixas, a taxa cai para 10", explica.

Novos desafios para a humanidade

Independentemente do cenário, Bill Gates mantém a posição de que a mortalidade com as mudanças climáticas será igual ou maior que a da pandemia actual. "Em 2060, será tão terrível quanto com a Covid-19 e, até 2100, cinco vezes mais". Não deixando de lado o aspecto económico, ele complementa que gastos para lidar com os efeitos negativos das altas temperaturas serão igualmente brutais, com a diferença de que mais frequentes: a cada 10 anos.

"Até o fim do século, será muito pior se o mundo permanecer em seu actual caminho. A perda de vidas e a miséria económica causadas por essa pandemia estão a par do que acontecerá regularmente se não eliminarmos as emissões globais de carbono", finaliza.