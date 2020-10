Mundo

Bispo acusa Buhari pela “poça de sangue”

O bispo da Diocese de Sokoto, na Nigéria, questionou o Presidente Mo-hammadu Buhari pelo desaparecimento de jovens raptadas e acusou o Chefe de Estado, no poder desde 2015, de ser responsável pela “poça de sangue” em que se transformou o país.

D. Matthew Kukah tem sido uma das vozes mais activas na denúncia da violência contra cristãos

Fotografia: DR

“Onde estão as filhas de Chibok? Onde está Leah Sharibu? Quem são os assassinos que invadiram a nossa terra? A nossa terra agora é uma poça de sangue”, afirma D. Matthew Kukah através de uma mensagem enviada à Agência Ecclesia e divulgada ontem pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).



O comunicado explica que as “filhas de Chibok” são as estudantes de uma escola secundária feminina cristã sequestradas a 14 de Abril de 2014, num ataque da responsabilidade do grupo jihadista Boko Haram, no qual 276 raparigas foram raptadas, das quais ainda várias dezenas estão dadas como desaparecidas. Leah Sharibu, que D. Matthew Kukah também lembra, foi vítima de outro sequestro na escola de Dapchi, a 19 de Fevereiro de 2018, e ainda não foi encontrada, ao contrário das outras 110 jovens raptadas – libertadas e devolvidas às suas famílias, cerca de um mês depois da ocorrência.



A jovem ainda desaparecida, de 15 anos, “re-cusou converter-se ao Islão como os terroristas exigiam e, por não ter renunciado à sua fé cristã, continuou em cativeiro”.



O bispo da Diocese de Sokoto acusa o Presidente da Nigéria de incapacidade de “suster uma onda de violência”, sem dar resposta “a casos que afligem tantas famílias”.



D. Matthew Kukah culpa o Presidente Mohammadu Buhari de “não ser capaz de suster os grupos armados que têm vindo a semear o terror entre a co-munidade cristã, especialmente na região norte do país”, onde actua o grupo jihadista Boko Haram.



Em Agosto, o bispo nigeriano deu conta de um “genocídio” a acontecer naquele país, e de-nunciou a responsabilidade das Forças Armadas, por não conseguirem anular o foco de insurreição terrorista no norte do país, que causou mais de 36 mil mortos desde 2009 e mais de dois milhões de deslocados.



D. Matthew Kukah afir-ma que o nepotismo se transformou “na nova ideologia” da Nigéria e está a tomar conta da governação do país.



“Um nepotismo que passa pelo favorecimento dos muçulmanos na atribuição dos lugares-chave do poder”, assinala o prelado, acrescentando que se estima que o Presidente entregou 85 por cento dos cargos-chave aos muçulmanos do norte e garantiu que homens de sua fé mantivessem as rédeas do poder nas áreas mais críticas da vida nacional.



O bispo da Diocese de Sokoto tem sido uma das vozes mais activas na de-núncia da violência contra a comunidade cristã na Nigéria.