Mundo

Bispo de Pemba aponta para mais de 500 mortes

O bispo de Pemba, Moçambique, Luís Fernando Lisboa, estima que os ataques ocorridos no Norte do país, já terão causado, desde Outubro de 2017, mais de 500 mortos e milhares de deslocados.

Bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, está preocupado com os constantes ataques na região

Fotografia: DR

“Nós não temos um número exacto, mas com segurança eu acredito que são mais de 500 pessoas que já perderam a vida. Se fosse uma só pessoa já seria muito”, disse o bispo, citado quinta-feira pela Lusa, acrescentando que a situação é “uma tragédia”, pois, a acrescer aos mortos, há muitos deslocados internos, “as aldeias estão a ficar vazias, as pessoas não estão a plantar, então isso significa que haverá fome”.

Segundo o prelado, nos dias 29 e 30 de Janeiro, houve, pelo menos, seis ataques na província de Cabo Delgado, “que provocaram uma debandada geral das populações e um enorme rasto de destruição em aldeias situadas nos postos administrativos de Bilibiza e Mahate, ambos pertencentes ao distrito de Quissanga, situado a cerca de 120 quilómetros da cidade de Pemba”.

Segundo o bispo, um dos ataques “foi o da escola agrária de Bilibiza, que é também escola de formação de professores, onde há mais de 500 alunos”.

“Soube que a escola foi queimada e depois eles destruíram outras casas de comércio ali por perto”, descreveu o prelado, para quem esta “é uma realidade muito triste, que as forças de defesa e de segurança não estão a conseguir conter se não houver uma ajuda internacional”.

Quanto ao número de deslocados, Luís Fernando Lisboa apontou que, incluindo os que tiveram de abandonar as terras, na sequência do ciclone Kenneth, “pode aproximar-se de 100 mil”.

Admitindo para que os ataques sejam da responsabilidade de grupos radicais islâmicos, o bispo reconheceu que a comunidade cristã sente-se ameaçada, incluindo ele próprio.

Ataques armados eclodiram em 2017 na província de Cabo Delgado, protagonizados por frequentadores de mesquitas consideradas radicalizadas por estrangeiros, segundo líderes islâmicos locais, que já tinham alertado antecipadamente para atritos crescentes.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, com excepção para comunicados do grupo jihadista Estado Islâmico, que desde Junho tem vindo a chamar a si alguns deles, com alegadas fotos das acções, mas cuja presença no terreno especialistas e autoridades consideram pouco credível.

As forças de defesa e segurança moçambicanas têm estado no terreno, mas o Presidente da República, Filipe Nyusi, admitiu, na última semana, que são necessários mais apoios para lidar com o problema.

A presença de militares russos também foi registada na zona, próxima de uma das maiores reservas de gás natural do mundo, mas os ataques têm continuado.



Ataques no Centro

Um ataque armado contra um camião de carga provocou, quinta-feira à tarde, ferimentos graves numa adolescente no Centro de Moçambique, disseram, ontem, à Lusa várias fontes locais.

O camião foi alvejado tendo uma das balas atingido um dos três ocupantes na zona de Matenga, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à prin-cipal via rodoviária do país, a Estrada Nacional 1 (N1). Após os primeiros socorros, segundo as fontes, a vítima terá sido transferida para o Hospital Provincial de Chimoio, para ser submetida a uma cirurgia.

Este é o terceiro ataque ar-mado em cinco dias na mesma zona, provocando um total de oito feridos. Na quinta-feira, 12 de Março, um autocarro foi metralhado cerca das 6h00 locais (5h00 horas de Luanda, quando fazia o trajecto In-chope-Gorongosa, junto à N1, ferindo três pessoas, de for-ma ligeira. Na sexta-feira, um camião foi atingido por balas disparadas de uma colina, ferindo quatro ocupantes numa zona próxima de uma posição militar.

A zona tem sido palco de incursões atribuídas pelas autoridades a guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) naquele troço que liga o Norte ao Inchope, entroncamento com a EN6, movimentado corredor de mercadorias entre o porto da Beira e o Zimbabwe.

Na zona continuam entrincheirados guerrilheiros dissidentes da Renamo, principal partido da oposição, liderados por Mariano Nhongo, que se rebelou contra o próprio partido, alegando discordar das negociações de desarmamento dos guerrilheiros.

A Renamo tem reafirmado o seu compromisso com a paz, classificando Nhongo como um desertor.