Bispos pedem eleições antecipadas na nicarágua



A Conferência Episcopal da Nicarágua (CEN) pediu ontem ao Presidente Daniel Ortega a antecipação das eleições gerais para Março de 2019, com vista a colocar fim à onda de violência que já causou 220 mortes.

Fotografia: DR

Na carta, os bispos pedem ao Chefe de Estado que “aceite formalmente” a proposta de antecipar as eleições e a não se recandidatar.

O Presidente garantiu que vai apreciar a proposta, mas lembrou que a Constituição do país estabelece que as eleições gerais devem ser disputadas de cinco em cinco anos, e que por esse motivo deverá manter o poder até 2021.

A iniciativa da CEN surge um dia depois de os países membros do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos terem validado o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aponta para a responsabilidade

do Governo nicaraguense na morte de pelo menos 212 pessoas.

O relatório, que não foi subscrito pelo representante da Venezuela, denuncia ainda a prisão por motivos políticos de 507 pessoas e incidentes violentos de responsabilidade do Governo do Presidente Daniel Ortega.