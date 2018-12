Mundo

Biya prepara libertação de centenas de detidos

Pelo menos 289 pessoas detidas no quadro da crise que se vive na região anglófona nos Camarões podem ser libertadas, confirmou o Tribunal Militar de Yaoundé.

Chefe de Estado indulta cidadãos das zonas anglófonas

Segundo o site “Allafrica”, que cita a ONG “Un Monde d’Avenir”, a Presidência ca-maronesa anunciou que Paul Biya tinha decidido pôr fim às acusações que pesavam sobre 289 pessoas, no quadro da crise surgida na região anglófona dos Camarões.

Apesar dos atrasos registados na libertação efectiva, a “Un Monde d’Avenir” regozijou-se pela decisão, mas lamenta que essa medida seja apenas “uma maquilhagem” e que a atitude do Governo em relação a essa crise anglófona no fundo não tenha mudado.

“Isto vai permitir a algumas pessoas encontrar a liberdade. O que não é nada de mal. Mas, podemos constatar que o Governo do Presidente Paul Biya não tem a intenção de encontrar uma solução para um problema que dura há mais de dois anos”, disse Philippe Nanga, coordenador da organização “Un Monde d’Avenir”.

Enquanto isso, o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC) manifestou-se preocupado com os mais de 400 mil deslocados das províncias anglófonas dos Camarões, segundo um comunicado da referida instituição divulgado na capital queniana, citado pela Panapress.

No comunicado, a agência humanitária revela que muitas pessoas refugiaram-se nas florestas, sem qualquer apoio. David Manan, director para o NRC nos Camarões, disse estar profundamente preocupado com o conflito em curso e as cifras dos deslocamentos.

Segundo David Manan, as partes em conflito devem fazer com que os civis na zona sob o seu controlo sejam protegidos e estejam em condições de aceder aos socorros com toda segurança.