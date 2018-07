Mundo

Boeing pretende comprar a Embraer

Vai nascer um novo gigante no mundo da aviação. A brasileira Embraer e a norte-americana Boeing estão a preparar-se para criar uma empresa, através de uma joint venture, com os activos comerciais da Embraer.

A Boeing prepara-se para pagar, se o acordo for aprovado, 3,8 mil milhões de dólares, para ficar com uma participação maioritária, de 80 por cento, nesta empresa, relata a imprensa internacional.

O jornal “Folha de São Paulo” esclarece que a nova companhia, que vai concentrar as actividades de aviação comercial da empresa brasileira, será uma empresa fechada, com operações e sede no Brasil, mas controlada pela empresa norte-americana. Os detalhes para esta parceria vão ser finalizados ao longo dos próximos meses. Além disso, a conclusão do negócio está dependente de autorizações regulatórias, dos accionistas das empresas e do próprio Governo brasileiro. A conclusão do negócio deve ser alcançada no próximo ano. A influência dos Estados Unidos nos programas militares brasileiros suscitaram alguns receios em Brasília e podem levar a um veto do Governo.

Contudo, os últimos indícios dados pelo Presidente brasileiro e pelos militares indicam que o Governo está satisfeito com a nova estrutura, desde que os postos de trabalho no Brasil sejam salvaguardados. A empresa que vai nascer – e que vai incluir a parte da aviação comercial e de serviços da companhia brasileira – deverão tornar a Boeing na líder de mercado na área de jactos de passageiros. O principal concorrente será o modelo Cseries da canadiana Bombardier.

As duas empresas avançaram que as operações de aviação comercial da firma brasileira estão avaliados em 4,75 mil milhões de dólares.