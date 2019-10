Mundo

Boko Haram mata civis no Norte dos Camarões

Dois civis, incluindo um estudante, morreram, quinta-feira à noite, num ataque levado a cabo pelo grupo radical nigeriano Boko Haram a uma aldeia do extremo Norte dos Camarões, anunciaram, ontem, fontes administrativas e de segurança, citadas pela AFP.

Membros do grupo Boko Haram

O ataque ocorreu na aldeia de Gaza, situada no distrito de Mora, a cerca de 60 quilómetros de Maroua, capital da região. “O Boko Haram chegou à nossa aldeia e fez disparos”, explicou, ontem, o administrador de Mora, Abba Boukar.

“Duas pessoas foram mortas, incluindo um aluno do Liceu de Mora”, sublinhou o comandante da zona 1 da Força Mista Multinacional (FMM), general Bouba Dobekréo.

“Durante o ataque três civis ficaram feridos, para além do saque do gado e de vários bens”, acrescentou Bouba.

Um dos moradores, cujo pai foi atingido por um tiro na perna, acrescentou que “os membros do Boko Haram vieram especialmente para roubar o gado”.

Os ataques atribuídos ao Boko Haram ocorrem sem interrupção desde 2014 no extremo Norte dos Camarões.

Nos últimos seis anos, a lista de vítimas continua a crescer na região.

Desde o surgimento, em 2009 no Nordeste da Nigéria, o conflito contra o Boko Haram deixou mais de 27 mil mortos e quase dois milhões de deslocados na região do Lago Chade, segundo um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) divulgado em Março.



Apoio do “amigo francês”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, encorajou, ontem, o homólogo camaronês, Paul Biya, a pôr em prática o diálogo político no país, depois da libertação do principal opositor, Maurice Kamto.

Os dois Chefes de Estado encontraram-se por ocasião da reunião do Fundo de Luta contra a Sida, Malária e Tuberculose, que decorreu durante dois dias em Lyon, França.

Macron considerou que a libertação de Maurice Kamto e de cerca de 100 dos apoiantes directos é um “sinal forte” de reconciliação.