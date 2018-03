Mundo

Boko Haram mata funcionários de organizações internacionais

Victor Carvalho

Tendo habitualmente por alvo populações onde se encontram escolas, mercados e aldeias recônditas do interior do país, desta vez o grupo terrorista Boko Haram atacou na cidade de Rann, nordeste da Nigéria, um centro de deslocados onde se encontram várias agências de organizações humanitárias internacionais com ligações às Nações Unidas.

Grupo extremista continua a fazer vítimas mortais além de raptos, apesar da ofenvisa do Exército nigeriano contra as bases na floresta de Sambisa

Fotografia: The Abuja Times

Desse ataque, segundo uma porta-voz dessa organização citada pela AFP morreram quatro pessoas, havendo ainda a registar ferimentos numa outra. Outra ainda se encontra desaparecida não tendo sido descartada a possibilidade de ter sido raptada.

As vítimas, segundo a mesma porta-voz, são dois funcionários da Organização Mundial das Migrações, um médico ligado ao Fundo das Nações Unidas para a Infância e um trabalhador de recrutamento local. A pessoa ferida e a desaparecida são duas mulheres relacionadas com o pessoal local de apoio.

Um porta-voz do Exército nigeriano alimentou a possibilidade do ataque armado não ter tido por alvo o centro de deslocados mas sim uma base militar que se encontra nas imediações e que teria sido alvo de membros do Boko Haram num passado muito recente.

“O alvo deve ter sido a base militar. As vítimas foram apanhadas no meio dos confrontos”, frisou o mesmo porta-voz que informou que no anterior ataque à base terão morrido oito militares nigerianos.

Mas, a dúvida permanece uma vez que em Setembro de 2017, combatentes do Boko Haram assassinaram nove pessoas no centro de deslocados de Rann, situado a 175 quilómetros da capital do Estado de Borno, Maiduguri, que trabalhavam na periferia da cidade. Em Janeiro do mesmo ano, pelo menos 112 pessoas morreram na mesma cidade na sequência de um ataque da Força Aérea nigeriana que visava destruir bases dos jihadistas.

O ataque atingiu, “por erro”, um grupo de deslocados em plena distribuição de alimentos e medicamentos.



Preso por “ofensas”

Um homem foi esta semana detido por ter usado a rede social Instagram para criar uma conta falsa em nome do emir de Kano, um dos mais poderosos líderes muçulmanos do país.

Esta conta, que o emir Muhammadu Sanusi II garante ser falsa, já tem mais de 200 mil seguidores na rede social Instagram e tem servido para divulgar informação relacionada com as actividades de diferentes organizações muçulmanas existentes na Nigéria.

A Polícia de Kano refere que a pessoa detida, um jovem de apenas 20 anos que vai ser indiciado pelos crimes de falsa identidade e fraude, possui outras sete contas em diferentes redes sociais seguidas por mais de três milhões de pessoas.

Ainda segundo a Polícia nigeriana em Kano, um dos motivos para a criação destas contas falsas é a possibilidade que o seu autor tem de angariar dinheiro com campanhas de doações para acções humanitárias.

O actual emir, Muhammadu Sanusi II, é um antigo governador do Banco Central da Nigéria, afastado do cargo em 2014 sob acusações de ter praticado vários actos de “fraude ao mais alto nível”.

O seu antecessor, Alhaji Ado Bayero, morreu em 2015 aos 83 anos de idade e depois de uma longa permanência no cargo.

O emir de Kano é a segunda mais alta autoridade islâmica na Nigéria. Na zona norte e nordeste do país, é a ele que cabe a tomada de decisões para a exoneração e nomeação de centenas de líderes religiosos.

São ilegíveis para esse cargo membros de diversas famílias nobres da região entre as quais os Bayeros e os Sanusis, que alternam na indicação do emir.

Do ponto de vista constitucional, o emir possui poderes reduzidos, o que contrasta com a ampla influência que tem no norte do país em relação ao poder religioso e tradicional.

A relação que o actual emir de Kano mantém com o grupo terrorista Boko Haram está envolta em polémica, havendo quem o acuse de demasiada complacência para com os crimes praticados.

Por diversas vezes, o Presidente Muhammadu Buhari tem apelado no sentido do emir usar a sua influência para impedir o grupo Boko Haram de continuar a atacar a população.

As respostas que tem recebido de Muhamadu Sanusi II não têm sido suficientemente esclarecedoras.

O Boko Haram, por mais de uma vez, tem acusado o emir de não incentivar os outros líderes muçulmanos do norte da Nigéria a pautarem a sua actuação no respeito pela rigorosa interpretação do Corão.

A polémica tem sido uma constante no percurso do antigo governador do Banco Central da Nigéria, de onde foi afastado pelo então Presidente Goodluck Jonathan em 2014 sob a acusação ter cometido “graves irregularidades financeiras”.

Contudo, a razão para o seu afastamento pode ser outra havendo quem recorde que um ano antes da sua exoneração ele havia denunciado um gigantesco caso de corrupção em que o próprio Presidente estava envolvido. Nessas acusações, Muhammadu Sanusi referia que o Governo e o Presidente eram os responsáveis directos pelo desaparecimento de 20 biliões de dólares dos cofres da empresa estatal que gere o negócio do petróleo.

A revista “Time” elegeu-o uma das mais influentes personalidades de 2011. Em 2013 conquistou um galardão especial que o distinguiu pelo seu empenhamento na promoção das empresas islâmicas ligadas aos sectores da banca e das finanças.

Mas, além da sua devoção à religião e ao mundo das finanças, há quem veja nele algumas ambições políticas e o aponte como um dos sérios candidatos às eleições presidenciais que decorrerão no próximo ano.

A sua crescente distanciação em relação ao Presidente Muhammadu Buhari fazem alimentar as especulações de que se prepara para ser o futuro Presidente da Nigéria.

Se isso suceder, bem se poderá dizer que os nigerianos serão dirigidos a partir de 2019 por uma pessoa que sabe, como poucos, conciliar os interesses religiosos com os da alta finança. Uma personalidade que enquanto esteve à frente do Banco Central da Nigéria convenceu os investidores e os parceiros internacionais de que o país seria capaz de combater a corrupção.

Essa convicção só não teve um percurso mais longo porque perdeu o “braço de ferro” com o então Presidente Goodluck Jonathan, o homem que ele acusou ser o responsável por graves delitos financeiros cometidos com o uso do dinheiro do petróleo.