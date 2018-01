Mundo

Boko Haram reivindica operações no noroeste

O líder do grupo armado islamita nigeriano Boko Haram, Abubakar Shekau, desmentiu versões oficiais segundo as quais estaria ferido e o seu movimento em franca retirada e reivindicou os ataques no noroeste do país.

Líder do grupo armado islamita nigeriano Boko Haram

Fotografia: Handout | AFP

“Estou de saúde e em lugar seguro, as alegações de que o nosso movimento está derrotado são falsas”, afirma o chefe islamita numa filmagem enviada aos meios de informação acreditados.

Um atentado com homem bomba causou na quarta-feira, a morte de pelo menos 14 pessoas, na sua maioria fiéis que cumpriam a oração de fajr (amanhecer), a primeira das cinco do dia, numa mesquita do Estado de Borno.

De igual modo, a 31 de de Dezembro, um grupo de militantes do Boko Haram matou 17 pessoas que saíam da missa do Ano Novo, na região de Ogba.

No seu discurso de final de ano, o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, reiterou que o grupo, responsável por dezenas de milhares de mortos e sequestros massivos está derrotado e em debandada.