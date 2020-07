Mundo

Bolívia: Justiça volta a adiar data das eleições

A Justiça boliviana adiou para Outubro as eleições gerais no país, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, medida que beneficia a Presidente interina, Jeanine Áñez, consideram analistas entrevistados pela Lusa.

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia anunciou, quinta-feira, o adiamento das eleições de 6 de Setembro para 18 de Outubro, um ano depois da renúncia do então Presidente, Evo Morales. Uma eventual segunda volta aconteceria em 29 de Novembro.

A Presidente interina, Jeanine Áñez, candidata a continuar no cargo, tem agora mais 42 dias para superar a crise na gestão da pandemia e tentar uma reviravolta eleitoral.



“O Governo desejava muito um adiamento das eleições porque está numa situação declinante em termos de votos. Adiar as eleições pode dar um pouco de oxigénio ao Executivo para recuperar popularidade”, disse à Lusa o analista político boliviano, Raúl Peñaranda.

Até Maio, Jeanine Áñez empatava tecnicamente com o ex-Presidente Carlos Mesa na disputa sobre qual dos dois lideraria o campo opositor contra o candidato de Evo Morales, o seu ex-ministro da Economia, Luis Arce.



O período inicial do combate ao coronavírus beneficiara a popularidade da Presidente que aparecia como uma líder protectora. No entanto, a ineficaz capacidade de resposta à propagação do vírus somada aos efeitos da quarentena na economia revelaram uma gestão em crise.

“A lua-de-mel de Jeanine Áñez, iniciada em Novembro, terminou em Maio com o avanço da pandemia. Na gestão dessa crise, a Presidente não tinha mais possibilidades além de algum retoque superficial até Setembro”, considerou o cientista político boliviano Diego Ayo, da Universidade Mayor de San Andrés em La Paz.



“Agora, com mais tempo, o Governo pode distribuir alguma ajuda financeira ou ensaiar duas ou três manobras políticas e ganhar apoio popular na recta final das eleições”, indicou.

Com a data de 6 de Setembro, os eleitores iriam às urnas em pleno auge da curva de contágio, prevista para o período entre 20 de Agosto e 10 de Setembro. Com a nova data de 18 de Outubro, as eleições acontecerão, espera-se na descida da curva. Isso permitiria ao Governo exibir vitória na luta contra o coronavírus.