Bolsonaro admite perdão presidencial

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a equacionar conceder um perdão presidencial a polícias envolvidos em massacres como o ocorrido em 1992 na prisão do Carandiru, em São Paulo, no qual 111 detidos foram mortos.

“Não quero dar detalhes, mas tem casos que, se puder colocar, eu vou colocar (indultos). Como os policiais que estiveram no caso do Carandiru, do “ônibus 174”, Eldorado dos Carajás. E, se tiver alguma pendência ainda, o caso da Ana Hickmann”, disse Bolsonaro.

O Presidente brasileiro, que falava sábado num almoço com jornalistas, acrescentou que se o coronel Ubiratán Guimarães, que comandou a operação policial de Carandirú, estivesse vivo, também beneficiaria do perdão presidencial.

/>O episódio aconteceu durante uma rebelião num pavilhão da prisão do Carandiru, que foi reocupado à força por agentes da Polícia, numa acção que resultou no maior massacre já registado dentro de uma cadeia brasileira.

Outro dos casos citados por Bolsonaro no sábado foi o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, quando 19 agricultores foram assassinados no Estado do Pará por polícias militares. A acção policial violenta teve grande repercussão no país e no exterior.