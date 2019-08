Bolsonaro decreta proibição de queimadas no Brasil durante dois meses

Banca insta os produtores a solicitarem empréstimos

As 245 empresas certificadas pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Inapem), bem como as associações e as cooperativas de camponesas do Bengo podem ter acesso aos financiamentos disponíveis nos bancos comerciais que subscreveram o Programa de Apoio ao Crédito (PAC) no âmbito do Prodesi.