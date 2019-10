Bolsonaro pede desculpas

Luanda mostrou poderio agropecuário e industrial

Os nove municípios que compõe a província de Luanda demonstraram capacidade e potencial nos vários domínios da actividade económica, com destaque para o agronegócio durante a 1ª Edição da Feira de Negócios dos Municípios de Luanda (FMUL-2019), que decorreu de 23 a 27 do corrente mês, nas instalações do Mercado Abastecedor do Benfica, sob lema: “O desafio da Agrologística no Escoamento da Produção Nacional”.