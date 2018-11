Bolsonaro contra indulto de Natal

Chegam “Notícias do Palácio” para os leitores portugueses

Autor do prefácio “Notícias do Palácio - Um Ano de Mandato do Presidente João Lourenço”, do jornalista e escritor Luís Fernando, coube, igualmente, ao antigo governante Jorge Coelho a apresentação do livro, na terça-feira ao final da tarde, no Museu da Cerveja, em Lisboa.