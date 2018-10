Mundo

Bolsonaro quer alteração às leis sobre armamento

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, quer ver alteradas as leis sobre o armamento. Em entrevista a várias cadeias televisivas, como novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, além de baixar a idade de 25 para 21 anos, pretende também tornar mais fáceis a aquisição e porte de armas.

Novo Presidente está preocupado com altos níveis de crimes

Fotografia: DR

“Mais do que garantir a vida, uma arma de fogo garante a liberdade do povo”, defende o Presidente eleito do Brasil.

Bolsonaro defende que a "necessidade de armas está comprovada pela extrema violência no Brasil". Saliente-se, que a necessidade efectiva é actualmente um dos critérios que um cidadão do Brasil tem de cumprir, avaliado pela Polícia Federal, para adquirir armas de fogo e munições.

Bolsonaro apresentou-se mais conciliador, diz que a “oposição é bem-vinda”, que a “liberdade de expressão é sagrada” e que não deixará de respeitar a Constituição do país. Na entrevista, o novo Chefe de Estado abriu também a porta ao juiz Sérgio Moro para integrar o Executivo, adiantou que “a propriedade privada é sagrada” e criticou o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirmou que acções de protesto que impliquem invasões devem ser tratadas como “terrorismo”.

Jair Bolsonaro avançou, que “o juiz Sérgio Moro é um símbolo no Brasil”, que pretende “convidá-lo para o Ministério da Justiça ou – no futuro – abre uma vaga no Supremo Tribunal Federal”, para dar-lhe a possibilidade de escolher qual a posição em que "poderia trabalhar para o país".

Sérgio Moro, recorde-se, tornou-se uma figura de relevo no Brasil, ao assumir a fase de instrução do mega processo de corrupção Lava Jacto. Sérgio Moro foi alvo de críticas e elogios ao longo dos últimos anos, tornou-se uma figura de destaque no combate à corrupção.