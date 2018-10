Mundo

Bolsonaro sobe nas pesquisas

Jair Bolsonaro teve um aumento surpreendente nas pesquisas de intenções de voto para as eleições de domingo que, se for confirmado, o deixa a um passo da presidência do Brasil.

Fotografia: DR

Alguns analistas perguntam-se sobre as chances de vitória no primeiro turno, hipótese que até agora somente Bolsonaro e os seus eleitores mais fiéis mencionam com convicção.

“Se tivesse que dar o palpite agora, diria que é pouco provável que ganhe no primeiro turno. Na semana passada, diria ser impossível, mas hoje não diria isso”, afirma Sergio Praça, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Bolsonaro, que há semanas lidera as intenções de voto, cresceu quatro pontos percentuais na última semana e chegou a 31 por cento na pesquisa do Ibope e a 32 na do Datafolha.

As projecções de votos válidos (excluindo os em branco, os nulos e as abstenções) dão a Bolsonaro 38 por cento, enquanto Haddad aparece com 24 por cento. Os analistas atribuem o avanço do voto a Bolsonaro ao ódio visceral contra o PT e o ex-Presidente Lula da Silva, que da prisão em Curitiba escolheu Haddad como seu substituto.

“Vejo muitos eleitores do Bolsonaro que nunca viram o programa, as propostas dele, só votam por raiva do PT”, afirma Geraldo Monteiro, director do Centro Brasileiro de Estudos sobre a democracia, da Universidade do Rio de Janeiro.

Ciro Gomes, terceiro colocado nas pesquisas, com 11 por cento das intenções de voto, afirmou que os protestos foram um “grosseiro equívoco”, que acabaram dando combustível a Bolsonaro.