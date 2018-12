Mundo

Bom Jesus chefia o novo Governo

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, deu ontem posse ao primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e aos membros do XVII Governo Constitucional, que integra 12 ministérios e duas secretarias de Estado.

O novo Executivo foi empossado ontem pelo Chefe de Estado

Fotografia: DR

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, ao usar da palavra depois de ter tomado posse, definiu como condição para o êxito o total empenho do novo Executivo de servir o povo. “Eu acredito que somos todos capazes, mas cumprindo com uma condição fundamental: se os membros do Governo agora empossados assumirem de maneira clara e integral que estamos aqui para servir São Tomé e Príncipe e o progresso social do nosso povo”, disse o primeiro-ministro.

Jorge Bom Jesus referiu que é preciso “uma atitude de hu-mildade, trabalho e abertura para o potencial de conhecimento e experiência de que dispõe a nação são-tomense e aproveitar a enorme disponibilidade que foi manifestada durante a campanha e na preparação do programa do Governo”.

O novo primeiro-ministro prometeu fiscalizar permanentemente a acção gover-

nativa de cada membro do executivo e não hesitar em “tomar medidas” de correcção necessárias.“Pela parte que me toca assumirei aqui, publicamente o compromisso de avaliar em permanência e com rigor necessário o desempenho dos membros do governo e das direcções intermédias da administração pública e tomar as medidas necessárias para corrigir o que for necessário”, explicou.

“Esta é uma linha vermelha que deixo aqui publicamente traçada e da qual não me desviarei ao longo do mandato”, garantiu Jorge Bom Jesus.

De referir que entre os membros do novo Governo estão, entre outros, Elsa Maria Neto D'Alva de Barros Pinto (MLSTP-PSD), com a pasta dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Óscar Aguiar Sacramento e Sousa (MLSTP-PSD), na da Defesa e Osvaldo Tavares dos Santos Vaz (MLSTP-PSD), na das Finanças e Economia Azul.