Mundo

Bomba antiga paralisa obras em Las Marcas

As autoridades da cidade italiana de Fano, na região de Las Marcas, procederam ontem à retirada de 23 mil habitantes do centro histórico, depois de ser encontrada uma bomba da Segunda Guerra Mundial durante obras em curso.

O autarca, Massimo Seri, afirmou que a retirada das pessoas "deve ser imediata" porque a operação a efectuar "é perigosa", apelando às pessoas que abandonem as suas casas e se dirigirem para casas de amigos ou familiares fora do perímetro de segurança.

Em caso de não terem alojamento, o autarca, através da rede social Facebook, afirmou que existem instalações prontas para os receber.

Além dos habitantes, os pacientes do hospital de Santa Croce foram transferidos para um lugar seguro, o tráfego ferroviário foi cancelado e as escolas permanecem fechadas.

A área afectada pela medida é, essencialmente, o centro histórico desta cidade, localizada na costa italiana do Mar Adriático.