Celebração do livro e do disco começa hoje na Baía de Luanda

A décima terceira edição da Feira do Livro e do Disco de Luanda, que este ano decorre a partir de hoje, às 17h00, até domingo sob o signo, “Luanda é Leitura”, abre as portas, com um discurso do governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova.