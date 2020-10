Mundo

Bombista mata nove pessoas no Afeganistão

Pelo menos nove pessoas, incluindo quatro civis, morreram quando um bombista suicida atacou um posto de controlo militar no Sul do Afeganistão, indicaram, ontem, as autoridades.

Fotografia: DR

O porta-voz do governador provincial em Helmand, Omer Zwak, disse que uma criança e três agentes de segurança foram feridos no ataque nocturno de quarta-feira, no distrito de Nahri Sarah. Zwak disse que os civis estavam num veículo, quando o atacante atingiu o posto de controlo.

Duas mulheres estão entre os mortos. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas, os rebeldes talibãs controlam a maior parte da província de Helmand. Este ataque chega numa altura em que líderes talibãs e negociadores nomeados pelo Governo afegão estão a realizar conversações de paz históricas no Qatar. As negociações, que começaram no início deste mês, destinam-se a pôr fim aos combates e a estabelecer uma via para uma sociedade pós-guerra.