Mundo

Bombista suicida mata três pessoas

Pelo menos três pessoas morreram ontem e várias ficaram feridas na sequência de um ataque suicida contra a sede da Polícia na cidade portuária iraniana de Chabahar, disseram as autoridades.

Fotografia: DR

Segundo a Associated Press, que cita a televisão iraniana, um dos responsáveis da cidade deu conta de que um bombista suicida tinha conduzido um veículo cheio de explosivos em direcção à sede da Polícia local. A televisão iraniana interrompeu a transmissão para denunciar o ataque, já que tais acções são raras naquela zona.

As autoridades bloquearam o carro e dispararam contra o condutor, que acabou por detonar as bombas. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Chabahar fica perto da fronteira do Irão com o Paquistão, no mar de Omã, e abriga um novo porto recentemente construído.