Boneca favorita da rainha de Inglaterra à venda em leilão

Há excesso de bombas de combustível no Luvo

O governador do Zaire, Pedro Makita Júlia, mostrou-se inquietado com o excessivo número de postos de abastecimento de combustíveis no corredor da comuna do Luvo, cerca de 60 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, e sugeriu a sua redistribuição para os troços rodoviários que ligam a capital provincial aos municípios do Kuimba e do Nóqui, regiões que regista um elevado défice nesse domínio.