Mundo

Boris Johnson ameaça BBC

Passadas as eleições, que elegeram Boris Johnson para um mandato claro como Primeiro-Ministro (depois de ter exercido o cargo em substituição de Theresa May), surgem os primeiros sinais de que algo pode vir a mudar na relação de Downing Street com a estação pública BBC.

O The Guardian publicou, este domingo, um trabalho sobre a forma como o Partido Conservador pondera “ameaçar” a BBC com algumas medidas, por considerar que a estação pública tem um “viés” na forma como cobre a política doméstica.

Uma dessas medidas é quase simbólica. Os Tories pretendem “boicotar” um programa político da Rádio 4, o Today, que um dos principais conselheiros de Johnson, Dominic Cummings, considera ser emitido para uma “bolha metropolitana”, que despreza a realidade do país.

/>Mas a principal medida anti-BBC que o novo Governo pondera vir a tomar é bastante mais concreta. Durante a campanha eleitoral, Johnson sugeriu que a taxa de licença da BBC, paga pelos contribuintes britânicos, poderia acabar. O líder Conservador pôs em causa a independência da estação pública e sugeriu que a taxa de televisão, que está garantida até, pelo menos, 2027, é um imposto geral que não se justifica quando outros órgãos de comunicação social têm outras formas de financiamento.