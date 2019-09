Mundo

Boris Johnson ameaça expulsar deputados rebeldes do partido

Depois de conseguir assegurar a suspensão do Parlamento britânico entre os dias 10 de Setembro e 13 de Outubro, Boris Johnson está a ameaçar expulsar os deputados do seu partido que votem contra o Governo já a partir de hoje na questão do “Brexit”, de acordo com a Reuters.

O Primeiro-Ministro britânico tem uma semana difícil para passar o plano sobre o “Brexit”

Fotografia: DR

Numa semana que pode ser crucial para o “Brexit”, uma vez que antecede a suspensão do Parlamento, esta ameaça demonstra o quão tenso está o ambiente no seio do Partido Conservador e a oposição interna aos planos de Boris Johnson para o “Brexit”.

O Primeiro-Ministro já deixou claro mais do que uma vez que vai avançar com uma saída sem acordo, se a dinâmica das negociações com Bruxelas não sofrer alterações até ao dia 31 de Outubro.

A ameaça de Boris Johnson foi confirmada à Reuters por uma fonte do partido, que acrescentou que para além da expulsão imediata, os deputados rebeldes serão impedidos de se candidatarem pelos Conservadores nas próximas eleições.

“Os deputados Conservadores estão a receber uma mensagem muito simples. Se não votarem ao lado do Governo na terça-feira vão destruir a margem negocial do Governo e entregar o controlo do Parlamento a Jeremy Corbyn”, revelou a fonte à Reuters.

A oposição vai tentar a todo o custo no Parlamento bloquear uma saída da União Europeia sem acordo.

Campanha de informação

O Governo britânico anunciou ontem que vai lançar a “maior campanha de informação pública de todos os tempos” para preparar as pessoas e as empresas para o “Brexit”.

Sob o título “Preparem-se para o “Brexit”, a campanha destina-se a sensibilizar as pessoas e empresas para as áreas prioritárias de preparação para uma saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de Outubro e será divulgada através de televisões, redes sociais, cartazes e outras plataformas.

O comunicado do Governo de Boris Johnson refere sondagens que indicam que “apenas 50 por cento da população pensa que é provável que o Reino Unido saia da UE em 31 de Outubro” e que “42 por cento das pequenas e médias empresas ainda não tem certeza sobre como se preparar”, para justificar a necessidade de mais informação.

Na campanha, ainda, as pessoas que pretendem viajar para a Europa e os exportadores para a União Europeia serão expostos a informações sobre como adquirir números de registo e identificação de operador económico, formas de obter documentos para transportes de mercadorias nas fronteiras e modos de candidatura a pacotes de “suporte vital” para empresas.

Michael Gove, chanceler do Ducado de Lancaster e assessor do Primeiro-Ministro para as Políticas de Desenvolvimento, considera que esta campanha “vai incentivar o país para o “Brexit” e garantir uma “saída ordeira”, o que considera ser uma “responsabilidade partilhada”.

Boris Johnson, que tomou posse como Primeiro-Ministro conservador em 24 de Julho, sucedendo a Theresa May (que se afastou após falhar um acordo de “Brexit” com a União Europeia), prometeu que o Reino Unido sairá da UE em 31 de Outubro, com ou sem acordo.

Perante movimentações políticas que incluíram reuniões entre partidos de oposição ao Governo, Johnson pediu à Rainha Isabel II para suspender o Parlamento durante quatro semanas, até 14 de Outubro, comprometendo-se a apresentar uma proposta de saída antes da data limite para o “Brexit”.

Blair adverte Corbyn

O antigo Primeiro-Ministro britânico, Tony Blair, aconselhou ontem o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a evitar a “armadilha de elefante” representada por umas eleições legislativas que poderão ser usadas pelo Governo para forçar um “Brexit” sem acordo.

Num discurso em Londres, no Institute for Government, Blair argumentou que, se o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, conseguir convocar eleições para Novembro, o Parlamento será suspenso até 31 de Outubro e não poderá fazer nada para impedir uma saída sem acordo.

Aquela data foi determinada pelo Conselho Europeu como o prazo para a conclusão do processo da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), iniciado em Março de 2017 na sequência de um referendo em 2016, quando 52 por cento dos eleitores britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia.

Até agora, o Partido Trabalhista tem reiterado o desejo de eleições legislativas antecipadas para dar ao Labour a possibilidade de negociar com a União Europeia um acordo de saída que mantenha o Reino Unido no mercado único europeu e alinhado com a UE em termos de legislação laboral e ambiental.

Porém, o principal partido da oposição pode bloquear a antecipação de eleições legislativas porque a lei determina que estas só podem ser convocadas se tiverem o apoio de dois terços dos deputados da Câmara dos Comuns.

“É contra-intuitivo para os partidos da oposição recusarem eleições. Mas neste caso excepcional, é vital que o façam por uma questão de princípio, até que o “Brexit” esteja resolvido”, defendeu Blair.

Rumores sobre eleições

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, reuniu ontem à tarde o Conselho de Ministros e aumentam os rumores de que poderá convocar eleições antecipadas, caso haja deputados conservadores a votar contra o Governo, hoje, numa lei para impedir um “Brexit” sem acordo.

Johnson recebeu, também, os deputados conservadores em Downing Street. E, segundo o matutino The Guardian, disse que o voto de hoje sobre o “Brexit” será tratado como se fosse uma moção de confiança à capacidade de o Governo britânico negociar a sua saída da União Europeia.

Uma aliança rebelde que junta Trabalhistas, Liberais Democratas e outros partidos, com alguns conservadores que são contra um “Brexit” sem acordo, devem pedir, hoje, um debate de emergência no Parlamento e tentar controlar a agenda na quarta-feira, para passar uma lei que impeça tal saída da União Europeia ou exija que Boris Johnson peça à União Europeia uma nova extensão da data do “Brexit” para lá de 31 de Outubro, a actual data.

O Primeiro-Ministro e líder do Partido Conservador ameaçou expulsar os deputados do partido que votem contra si quando o Parlamento britânico voltar aos trabalhos, hoje. Segundo a editora de Política da BBC, Laura Kuenssberg, na reunião da tarde de ontem com os membros do Governo disse que existe uma “possibilidade real de Johnson apresentar uma moção para pedir aos deputados que votem esta semana em eleições antecipadas, mas ainda não há decisão final.”

Na manhã de ontem, o líder da oposição, Jeremy Corbyn, defendeu eleições antecipadas em qualquer circunstância, depois de o ex-Primeiro-Ministro trabalhista, Tony Blair, ter alertado para a “armadilha” que Boris Johnson podia montar ao antecipar as eleições.