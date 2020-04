Mundo

Boris Johnson convida oposição para reunião

O novo líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, aceitou o convite feito pelo Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, aos dirigentes da oposição para discutirem a partir desta semana a crise causada no Reino Unido pela pandemia covid-19.

Johnson recupera da covid

Fotografia: DR

Um porta-voz do recém-eleito líder da oposição disse ter falado com o Primeiro-Ministro sobre a actual “emergência nacional” e que Starmer se disponibilizou para “trabalhar construtivamente com o Governo na forma como melhor responder à pandemia”. Antes, Boris Johnson já tinha felicitado a eleição, anunciada sábado, de Keir Starmer para suceder a Jeremy Corbyn à frente do ‘Labour’, o principal partido da oposição, tendo divulgado o convite feito a todos os restantes líderes de partidos da oposição parlamentar para uma reunião esta semana.

Além de Boris Johnson, a reunião terá a presença do director geral de saúde, Chris Whitty, e do conselheiro científico, Patrick Vallance, não tendo sido especificado o dia e nem se será feita fisicamente ou de forma remota.

Boris Johnson continuava em isolamento na sexta-feira por ainda sentir sintomas de Covid-19 e desde a semana passada que se mantém em contacto com os restantes ministros por videoconferência.

“Quero escutar as vossas opiniões e actualizar-vos sobre as medidas que tomámos até agora, como a crescente capacidade para testar o apoio económico às empresas e indivíduos em todo o país”, disse o Primeiro-Ministro, numa carta tornada pública.

O convite foi igualmente aceite pelo líder interino dos Liberais Democratas, Ed Davey, que também prometeu uma atitude construtiva, mas defende que a melhor forma de Governo e oposição trabalharem juntos é manter o Parlamento em funcionamento.

“É por isso que os Liberais Democratas pedem a criação de uma Comissão Parlamentar sobre o coronavírus virtual ao estilo da Nova Zelândia, com representação de toda a Câmara [dos Comuns], presidida pelo líder da oposição, e o restabelecimento antecipado de um Parlamento virtual e simplificado”, disse, num comunicado. O Parlamento britânico suspendeu os trabalhos até 21 de Abril, prolongando as férias da Páscoa, estando em análise a possibilidade de realizar sessões de forma remota por videoconferência.