Mundo

Boris Johnson investigado por conflito de interesses

O município de Londres pediu a abertura de uma investigação ao Primeiro-Ministro, o conservador Boris Johnson, por suspeita de conflito de interesses, quando era presidente de Câmara de Londres, beneficiando uma empresária norte-americana entre 2008 e 2016.

Fotografia: DR

A empresária e ex-modelo Jennifer Arcuri, 34 anos, terá recebido 126 mil libras em dinheiros públicos e acesso privilegiado em viagens comerciais no estrangeiro e patrocínios, segundo o diário "The Sunday Times" revelou na semana passada.

O actual chefe de Governo participou em quatro ocasiões como orador convidado em representação da empresa de Arcuri e era amigo próximo da empresária, que visitava com frequência em sua casa, segundo o jornal.

O município de Londres informou hoje ter solicitado à comissão independente de queixas da Polícia (Independent Police Complaints Commission), para investigar se a empresária Arcuri beneficiou da sua relação de então com o autarca.

Numa nota, o município de Londres, liderado pelo trabalhista Sadiq Khan, diz ter "informações de que um crime poderia ter sido cometido", embora "isso não signifique, de forma alguma, que isso esteja comprovado".

Um porta-voz de Downing Street negou qualquer conflito de interesses neste caso: "O Primeiro-Ministro, como autarca de Londres, fez uma tremenda quantidade de trabalho para vender a nossa capital em todo o mundo", justificou a fonte, que disse que "tudo foi feito correctamente e da maneira normal".