Boris Johnson mantém o prazo de saída da UE

“Se falharmos um acordo a alternativa é um ‘no deal’. Vamos concretizar o “Brexit”, repetiu, várias vezes, ontem, o primeiro-ministro, no discurso de encerramento, na conferência do Partido Conservador em Manchester.

OPrimeiro-Ministro discursou no encerramento da conferência do Partido Conservador

Na intervenção de 45 minutos, o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, detalhou o plano alternativo ao mecanismo de salvaguarda destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, depois de o Reino Unido sair da União Europeia.

Boris Johnson reafirmou que o Reino Unido vai sair da UE no fim de Outubro, aconteça o que acontecer. Além do Parlamento, criticou o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, dizendo que é impedido pelo seu próprio partido de ir a eleições antecipadas, o que realmente quer é ficar na UE e obrigar os britânicos a continuarem a pagar milhões de libras à comunidade.

“Após três anos e meio, as pessoas começam a suspeitar que estão a ser feitas de tolas, porque há forças neste país que querem travar o ‘Brexit’”, apontou Boris Johnson, insistindo na necessidade de respeitar o resultado do referendo de 23 de Junho de 2016 que resultou em 52 por cento a favor da saída do Reino Unido da UE e 48 contra.

“Não vamos, em circunstância alguma, ter controlos físicos na fronteira da Irlanda do Norte ou perto dela. Vamos respeitar o processo de paz e os Acordos de Sexta-Feira Santa. E através de um processo de consentimento democrático do Executivo e do Parlamento da Irlanda do Norte, iremos mais longe para proteger os acordos e os regulamentos existentes para os agricultores e outros tipos de negócios dos dois lados da fronteira. Ao mesmo tempo, iremos permitir que o Reino Unido - todo e inteiro - saia da UE, com o controlo sobre a sua política comercial, para começar, e proteger a união. Sim, este é um compromisso pelo Reino Unido”, declarou Boris Johnson aos delegados conservadores, sempre com grande sentido de humor durante todo o discurso, e imensamente aplaudido.

O primeiro-ministro classificou as novas propostas como um conjunto de medidas “técnicas”, construtivas e razoáveis”, em relação às quais a UE não teria problemas em negociar.

Num tom de pegar ou largar, claramente dirigido à UE, Boris Johnson afirmou: “se falharmos um acordo, a alternativa, vamos ser claros, é um ‘no deal’. Não é o desfecho que queremos, não é o desfecho que procuramos, mas deixem-me ser claro sobre isso: é um desfecho para o qual estamos preparados. Vamos concretizar o “Brexit” de uma vez por todas (...) Vamos unir este país de uma vez por todas.” E sublinhou: “não posso deixar de enfatizar que este não é um partido anti-europeu. Nós adoramos a Europa. Nós somos europeus. Eu adoro a Europa.” Nesta parte, a plateia demorou mais a aplaudir, fê-lo, mas reticente.

Novo plano alternativo de Londres

Antes disso, já os pormenores do novo plano britânico tinham sido avançados pelo “Daily Telegraph”: “a alternativa ao backstop cria uma relação especial entre a Irlanda do Norte, província autónoma britânica, e a UE até ao final de 2024”. Segundo o plano, a Irlanda do Norte permanece sujeita à maioria das regras europeias em termos de produtos agro-alimentares e industriais, cujo controlo aduaneiro seria feito por meios tecnológicos, facilitando a circulação para a Irlanda, na única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE.

“O plano significa, na realidade, que a Irlanda do Norte permanecerá no mercado único da UE até pelo menos 2025, mas deixará a União Aduaneira da UE juntamente com o resto do Reino Unido”, adiantou o jornal.

Ainda antes do chefe do Governo conservador discursar perante os militantes que o elegeram líder do partido em Julho, várias vozes tinham criticado o plano alternativo ao “backstop”. A Comissão Europeia apelou à contenção. Mas várias fontes dos Estados membros da UE adiantaram que o novo plano britânico não passará.

Muitos lembraram, de imediato, que as alternativas de Boris Johnson são, não só susceptíveis de violar o que está na lei do acordo de retirada, como o que está contido, desde 1998, nos Acordos de Sexta-Feira Santa assinados entre a Irlanda e o Reino Unido para haver paz na Irlanda do Norte. Boris explicou que com o acordo de retirada e com o “backstop” o que vai acontecer é que a Irlanda vai fazer parte de uma união aduaneira diferente, estar em regulamentações separadas. “Devemos tentar conseguir um bom acordo para a Irlanda do Norte bem como para todo o resto do Reino Unido”, disse.