Boris Johnson nega ter mentido sobre suspensão do Parlamento

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, negou, quinta-feira, ter mentido à rainha Isabel II sobre as razões para suspender o Parlamento, durante cinco semanas, depois de um tribunal determinar que a decisão do Chefe do Executivo foi ilegal, noticiou a AFP.

Johnson diz ter esperança de que o seu Governo chegará a acordo com a UE sobre o “Brexit”

O Parlamento foi suspenso na segunda-feira até 14 de Outubro, uma manobra que os adversários argumentaram ter sido concebida para forçar uma separação britânica da União Europeia com ou sem acordo no dia 31 de Outubro.

Na quarta-feira, o maior tribunal de apelações da Escócia decidiu que a suspensão não foi legal e que visou coibir os parlamentares, o que levou os oponentes de Johnson a acusá-lo de mentir para a monarca a respeito dos motivos da medida.

Johnson disse, quinta-feira, que estas alegações “absolutamente não são” verdadeiras. Faltando sete semanas para a separação britânica da União Europeia, o Governo e o Parlamento estão enredados num conflito sobre o futuro do Brexit, e os desfechos possíveis incluem sair sem um acordo e outro referendo.

O Primeiro-Ministro disse que o Governo espera para ouvir uma apelação da Suprema Corte, a mais alta instância jurídica do Reino Unido. Johnson disse ter esperança de que o Governo irá encerrar um acordo de saída com a UE no próximo mês.

“Estive nas capitais europeias conversando com nossos amigos. Acho que podemos ver a área bruta de um local de pouso, e como podemos fazê-lo. Será duro, mas acho que conseguimos lá chegar.

Encontro em Luxemburgo para ultrapassar impasse

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, vão encontrar-se na segunda-feira, no Luxemburgo, para um almoço de trabalho, anunciou ontem fonte oficial.

O almoço de trabalho de segunda-feira, anunciado pela porta-voz do Executivo comunitário Natasha Bertaud, será o primeiro encontro entre Juncker e Johnson, desde que o britânico assumiu a liderança do Governo britânico, em Julho.

A reunião, da qual não foram avançados mais detalhes, acontece a um mês e meio da data agendada para a saída do Reino Unido da União Europeia e num momento em que as negociações entre Bruxelas e Londres estão num impasse.

Na quinta-feira, o negociador-chefe comunitário, Michel Barnier, admitiu, diante da Conferência de presidentes do Parlamento Europeu, não ter “razões para estar optimista” sobre a perspectiva de um acordo com o Reino Unido ser alcançado até meados de Outubro.

Bruxelas tem-se mostrado aberta a debater qualquer proposta apresentada por Londres, desde que esta respeite as directrizes negociadoras da União Europeia e seja “legal e viável”, incluindo eventuais soluções para o mecanismo de salvaguarda, comummente conhecido por 'backstop', desenhado para evitar o regresso de uma fronteira física na ilha da Irlanda.

Contudo, Barnier transmitiu à Conferência de presidentes da Assembleia europeia que, até este momento, o Governo britânico não apresentou qualquer nova proposta.

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, tem-se manifestado convicto de que é possível conseguir alterações ao Acordo de Saída firmado em Novembro por Bruxelas e a sua antecessora, Theresa May, nomeadamente substituir o 'backstop', e obter um acordo até ao Conselho Europeu de 17 e 18 de Outubro. “Estou com muitas esperanças de que vamos conseguir um acordo nessa cimeira crucial. Estamos a trabalhar muito”, garantiu na manhã de quinta-feira.

Se não conseguir um acordo até 19 de Outubro, nem conseguir autorização do Parlamento para uma saída sem acordo, terá de cumprir a lei promulgada na segunda-feira que obriga o Governo a pedir um adiamento da saída por três meses, até 31 de Janeiro.

Os restantes 27 Estados-membros da UE têm depois de concordar unanimemente com uma extensão do processo.