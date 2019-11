Boris Johnson pede a Trump que não se intrometa nas eleições britânicas

Feira cria hábitos de socialização

A segunda edição da Feira do Livro e das Artes, com diversos atractivos, realiza-se, hoje e amanhã, entre às 8 e às 18h00, na Praça da Harmonia, na C5, no bairro Nelito Soares, Distrito Urbano do Rangel, por iniciativa da Casa da Cultura do Rangel “Njinga Mbande”.