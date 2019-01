Mundo

Botswana prende antigo chefe dos serviços secretos

O ex-director-geral dos Serviços de Inteligência e Segurança (DIS) do Estado do Botswana, Isaac Kgosi, foi detido ontem, no Aeroporto Internacional “Sir Seretse Khama”, em Gaberone, quando desembarcava de um voo proveniente do Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Fotografia: DR

Antes de ser algemado em público, os oficiais de inteligência que o foram prender apresentaram-lhe o mandado de prisão e não entraram em mais detalhes sobre as razões da detenção de Kgosi, que exigia explicações sobre a humilhação a que estava a ser submetido.

Fontes da inteligência citadas pela imprensa local avançaram que Isaac Kgosi é suspeito de estar implicado numa rede de evasão fiscal investigada pela “Botswana Revenue Services (BURS)”, um departamento dos Serviços Secretos.

A BURS submeteu Kgosi a uma auditoria e verificou que os rendimentos do antigo patrão dos serviços secretos não eram compatíveis com o estilo de vida de luxo que este ostentava.

Kgosi foi detido por agentes de inteligência e oficiais da BURS, liderados pelo actual director-geral do DIS, brigadeiro Peter Magosi.

Antes de ser levado para uma cela no quartel militar, Kgosi ameaçou: “eu vou derrubar este Governo, acreditem . Vocês vão forçar-me a fazer coisas que nunca pretendi fazer”.