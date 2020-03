Mundo

Bouteflika reclamado em tribunal

Dois antigos Primeiros-Ministros argelinos, nomeadamente Abdelmalek Sellal e Ahmed Ouyahia, instaram a Justiça a levar o ex-Presidente da República, Abdelaziz Bouteflika, às barras do tribunal, para ser ouvido sobre os actos de corrupção e responsabilizado para o efeito, noticiou, ontem, o jornal “Jeune Afrique”.

Julgados em recurso, no quadro dos casos da montagem de automóveis e financiamento da campanha do quinto mandato, Abdelmalek Sellal e Ahmed Ouyahia afirmam ter recebido ordens do ex-Chefe de Estado. “Apenas executava o programa do Presidente da República”.