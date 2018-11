Bouteflika quer renovar mandato nas eleições de 2019

Encontro propõe realização urgente de fórum nacional

A realização do fórum sobre a manutenção, gestão e rentabilização das instalações desportivas no país é uma das recomendações saídas do XI Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Juventude e Desportos (Minjud), que visou balancear as actividades do pelouro em 2017 e primeiro semestre de 2018.