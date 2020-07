Mundo

Brasil “arrasta” julgamento de generais

O Tribunal de Contas da União (TCU) vem adiando há um mês o julgamento de quatro oficiais do topo da carreira do Exército brasileiro acusados de atirar no lixo 273 milhões de reais, ao cometer “erros grosseiros” num negócio bilionário com a fábrica Iveco, subsidiária da italiana Fiat, para a entrega de veículos blindados.

Fotografia: DR

Para os auditores, houve graves irregularidades na condução do Programa Guarani, um projecto do Exército para a renovação da frota de viaturas. Todos os militares que respondem ao processo já estão na reserva: são os ge-nerais Fernando Sérgio Galvão, Sinclair James Mayer e Guilherme Theophilo, além do tenente-coronel Ângelo José Penna Machado.

O valor do prejuízo é su-ficiente para financiar, por exemplo, uma parcela do auxílio de emergência de 600 reais para mais de 445 mil brasileiros. É mais gente do que a população da cidade de Santos, no litoral de São Paulo.