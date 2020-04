Mundo

Brasil: Bolsonaro contraria as normas da OMS

O Presidente do Brasil contraria todas as normas da Organização Mundial de Saúde e voltou a concentrar milhares de pessoas na capital do país.

O Presidente reuniu milhares de pessoas numa rua em Brasília

Fotografia: DR

Pelo segundo dia consecutivo, Jair Bolsonaro voltou a proferir um novo discurso em Brasília, capital do país, onde defendeu uma “intervenção militar”, tudo isto quando o maior país da América do Sul trava um intenso duelo contra a propagação do novo coronavírus.

Do topo de um camião, o Presidente do Brasil referiu que os seus “apoiantes não querem negociar nada” e voltou a criticar o que chamou de “velha política”, em declarações reproduzidas ontem pelo jornal “Folha de São Paulo”.

“Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é acção pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem excepção, têm que ser patriotas, acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que merece. Acabou a época da patifaria. O poder agora está no povo”, acrescentou Jair Bolsonaro.

O discurso ocorreu em frente ao Quartel General do Exército, onde se reuniram milhares de pessoas, num domingo em que é celebrado o Dia do Exército no país.