Brasil: Bolsonaro ignora as recomendações

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a ignorar as indicações das autoridades de saúde internacionais, participando numa manifestação organizada pelos seus correligionários, sem máscara, e desrespeitando o distanciamento social.

Fotografia: DR

A manifestação de apoio ao Presidente ocorreu numa altura em que o Brasil regista centenas de mortes confirmadas devido à Covid-19 e com o total a ultrapassar os 22 mil óbitos.

Depois dos Estados Unidos da América, o Brasil é o segundo país do mundo com mais pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, o número de casos confirmados ultrapassa os 347 mil.

Jair Bolsonaro tem estado sob fortes críticas depois de se insurgir contra governadores e prefeitos por instituírem nos Estados e cidades o confinamento obrigatório como medida para combater a pandemia e evitar o colapso do sistema público de Saúde.

Uma das cidades mais afectadas pela doença é São Paulo, o centro financeiro do país, onde se regista mais de 6100 mortes. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou, ontem, a proibição de entrada no país de todos os estrangeiros que tenham estado no Brasil nos 14 dias anteriores, devido à pandemia da Covid-19.

“Determinei o que é do interesse do país tomar medidas para restringir e suspender a entrada nos EUA, como imigrantes ou não imigrantes, de todos os estrangeiros que estiveram fisicamente presentes no Brasil durante o período de 14 dias que precedeu a sua entrada ou tentativa de entrada nos Estados Unidos”, referiu o Presidente norte-americano no decreto.

A medida visa limitar a propagação do novo coronavírus quando os números nos Estados Unidos começam a abrandar, uma vez que o Brasil é agora um dos maiores focos mundiais da pandemia, sendo já o segundo país com maior número de casos- mais de 347 mil - e pelo menos, 22.013 óbitos oficialmente confirmados.

“A acção ajudará a garantir que os estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções no nosso país”. afirmou também a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, sublinhando, porém, que “estas novas restrições não se aplicam ao fluxo de comércio entre os EUA e o Brasil”.

O anúncio oficial veio confirmar a indicação já manifestada, um dia antes, pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, que vincou que a Administração Trump iria “tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo norte-americano”, numa altura em que o país já regista perto de 100 mil mortes associadas à Covid-19.