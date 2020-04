Mundo

Brasil: Maioria quer manter Bolsonaro como Presidente

A maioria dos brasileiros considera que o Presidente, Jair Bolsonaro, deve manter-se no cargo, apesar de só um terço apoiar a sua gestão do combate a Covid-19, avança um estudo do instituto Datafolha divulgado,hoje .

Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Fotografia: DR

Segundo o estudo, publicado hoje, pelo jornal Folha de São Paulo, 59% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro não deve renunciar, enquanto 37% consideram que esse é o caminho que deve seguir tendo em conta a forma como tem enfrentado a pandemia. O Presidente do Brasil tem contrariado as recomendações científicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para impedir a propagação do vírus, defendendo que a Covid-19 é uma "gripe" que só deve preocupar os idosos e que não deve parar todo um país devido a confinamento de pessoas.

A posição que Bolsonaro assumiu em relação à Covid-19 é aprovada por 33% dos entrevistados para o estudo, que consideraram a resposta do Presidente como "óptima" ou "boa". De acordo com o estudo, mais de metade (52%) dos inquiridos acredita que o Chefe do Estado brasileiro tem condições para continuar a governar o país, embora 44% refutem essa afirmação.

A pesquisa entrevistou 1.511 pessoas entre 01 e 03 de Abril e que possui uma margem de erro de três pontos. A divulgação de um estudo a defender que a maioria dos brasileiros aceita e pretende que o Presidente se mantenha acontece numa altura em que sua imagem tem sido ofuscada pela do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cuja gestão da crise causada pela pandemia do novo coronavírus é aprovada por mais de três quartos (76%) da população.