Mundo

Brasil: Ministro da Saúde demite-se a menos de um mês no cargo

Esta semana foram públicas as divergências entre Nelson Teich e o presidente Jair Bolsonaro no uso da cloroquina para tratar doentes com Covid-19 e no plano de desconfinamento.

A menos de um mês no cargo, o ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, pediu a demissão, anuncia esta sexta-feira a Globo. Depois de demitir Henrique Mandetta por discordâncias várias, o presidente Jair Bolsonaro tinha nomeado Teich para o substituir, que tomou posse a 17 de Abril, no auge da pandemia da Covid-19. No entanto, Teich também parece ter discordado com o presidente sobre as medidas de combate ao novo coronavírus.



Jair Bolsonaro quer aplicar o medicamento logo no início do tratamento. E ainda esta quarta-feira o presidente desautorizou o ministro da Saúde ao defender seu o uso da cloroquina para pacientes com sintomas leves do novo coronavírus. Estudos internacionais já concluíram que não há evidências de que o medicamento tenha reduzido os riscos de entubação ou morte de pacientes.

Um dia antes Nelson Teich esclareceu publicamente que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, que devem ser explicados ao doente — que terá de assinar um termo de responsabilidade. Por outro lado, o decrecto de Bolsonaro que incluiu salões de beleza, barbearias, ginásios nos serviços essenciais a funcionar durante a pandemia, sobre o qual Nelson Teich foi surpreendido durante uma entrevista colectiva, na terça-feira, no dia da sua publicação. “Pode trabalhar o retorno de algumas coisas. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial”, disse primeiro, para depois interromper e perguntar: “Saiu hoje?”. “Não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente”, rematou, citado pelo UOL.



O plano de desconfinamento definido por Bolsonaro, quer um regresso rápido à normalidade. Nas próximas horas será feita uma conferência de imprensa a dar mais informações sobre o caso.