Brasil terá não um, mas dez milhões de infectados

Especialista brasileiro em doenças infecciosas Roberto Medronho disse, em entrevista à Globo, que o Brasil terá cerca de 10 milhões de casos de Covid-19 e não um milhão - dados da estatística oficial. A OMS não aponta uma estimativa, mas adiantou, também na segunda-feira, que o país testa muito pouco tendo em conta o número de habitantes.

Fotografia: DR

“O que estamos a ver é apenas a ponta de um imenso iceberg”, diz Medronho. Sem avançar uma estimativa, Mike Ryan, da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse também que os números estão subdimensionados - ou seja, não estão a ser notificados os reais casos de infecção por falta de testagem na população.



“O número de pessoas com Covid-19 no Brasil deve ser maior do que o registado”, referiu Ryan, durante uma entrevista online, acrescentando que houve “aumentos preocupantes” em toda a América Latina.

Indiferente aos alertas, o Presidente brasileiro insistiu que a reacção do mundo à pandemia de Covid-19 foi exagerada e defendeu uma aceleração do processo de reabertura de empresas e a retoma das actividades suspensas pelas medidas de distanciamento físico.



“Peço aos governadores e prefeitos do Brasil, obviamente com responsabilidade, que comecem a abrir o comércio, porque as novas informações vindas de todo o mundo e da Organização Mundial da Saúde (OMS), juntamente com os seus erros, mostram que talvez tenha havido um pouco de exagero no tratamento desta questão”, disse Bolsonaro em entrevista ao canal BandNews TV.



O chefe de Estado brasileiro, um dos governantes mais cépticos sobre a gravidade da pandemia e que chegou a tratar a Covid-19 como uma “gripezinha”, criticou as medidas de distanciamento físico impostas desde Março para impedir o avanço do novo coronavírus e que, devido à paralisia das actividades, geraram uma crise económica sem precedentes.



Os efeitos económicos da pandemia ameaçam mergulhar o Brasil na maior recessão da sua história, com uma contracção do Produto Interno Bruto (PIB) estimada pelos economistas em 6,5% e a perda de milhões de postos de trabalho.



“Disse desde o início que a vida e o emprego devem ser considerados como estando totalmente ligados e não podemos permitir que o efeito colateral de lidar com a pandemia em algumas partes isoladas do Brasil seja mais prejudicial do que a própria pandemia”, disse.

É por isso, acrescentou, que é necessário que as empresas reabram, considerando que “esse processo teria de ser um pouco mais acelerado”, defende Bolsonaro.

Mais de 50 mil mortes



“A economia afecta-nos a todos. Se o Brasil não se sair bem na economia, todos sofrem, a começar pelos que têm rendimentos mais baixos. O campo não parou, mas as cidades e muitos estados pararam e não será fácil pôr a economia a funcionar novamente”, acrescentou.

Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e a defender a normalização das actividades, numa altura em que as estatísticas confirmam o Brasil como o segundo país mais afectado do mundo, com quase 51.000 mortos e 1,1 milhões de infectados.



De acordo com uma base de dados desenvolvida por um consórcio de meios de comunicação social que depende de estatísticas dos governos regionais, o país atingiu segunda-feira um total de 50.737 mortes, tem quase 1,1 milhões de casos e é um dos principais pólos mundiais da pandemia.



Na entrevista ao BandNews, o Presidente brasileiro disse ainda que o seu Governo concordou em pagar duas novas parcelas mensais do subsídio que foi concedido a 50 milhões de desempregados, informais e pobres para os ajudar a atenuar os efeitos da pandemia, mas que o valor terá de ser reduzido.



“Estamos a pagar a terceira parcela dessa ajuda de emergência, mas o país não pode conceder por mais dois meses esse montante. Isso custa-nos cerca de 50 mil milhões de reais (8,4 mil milhões de euros) por mês e o país já não se pode dar ao luxo de se endividar”, afirmou.

São Paulo regista mais de um milhão de infectados



O número de infectados por Covid-19 em São Paulo, a maior e mais populosa cidade do Brasil, poderá ser actualmente de 1,16 milhões, quase dez vezes mais do que os números oficiais, segundo uma pesquisa divulgada pelas autoridades locais.

“Chegámos à conclusão de que existe na cidade de São Paulo já 1,16 milhões de pessoas com o anticorpo do Sars-Cov-2 “, ou seja, 9,5% da população daquela cidade, afirmou Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde de São Paulo.



Os dados preocupantes fazem parte de uma pesquisa com 5.446 pessoas, que realizaram exames para avaliar a presença de anticorpos específicos (IgM/igG), dentro de um inquérito sorológico, ainda não finalizado, desenvolvido para auxiliar o processo de reabertura económica da cidade. Este tipo de exame é usado para monitorizar a percentagem de pessoas que já entraram em contacto com o vírus.

Assim, o levantamento indicou que o número de possíveis infectados na cidade de São Paulo é quase dez vezes maior do que o índice oficial, de 120 mil casos confirmados da doença.



Já o Estado de São Paulo, que tem o mesmo nome de sua capital, registou até segunda-feira 221.973 casos e 12.634 mortes provocadas pela doença, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro. Tanto a cidade quanto o Estado de São Paulo têm o maior número de mortes e infecções por Covid-19 no Brasil.



Na última semana, o Estado registou o maior número de mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. A aceleração dos casos e das mortes provocadas pela Covid-19 aconteceu ao mesmo tempo que abrandaram as medidas de isolamento físico em diferentes cidades e estados do país.



O Brasil é o país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos (mais de 1,1 milhões de casos e 51.271 óbitos), depois dos EUA.

