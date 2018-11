Mundo

Brasil elegeu apenas 4% de parlamentares negros

As eleições do mês passado mostram que, apesar de um ligeiro avanço, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido de dar mais representatividade aos negros nos cargos legislativos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das 1.626 lugares para deputados distritais, estaduais, federais e senadores, apenas 65 (ou 4%) foram preenchidos por candidatos autodeclarados negros (“pretos” e mestiços).

Fotografia: DR

Foram eleitos apenas três senadores e 39 deputados estaduais em 26 unidades do Estado Federal.

O número de eleitos vai para 444 (27 por cento dos assentos totais) com a soma dos que se declaram pardos. No Brasil, a percentagem da população que se declara negra ou parda é justamente o dobro: 54,9 por cento, segundo o IBGE.

Em 2014, negros e pardos eleitos para o mesmo universo de 1.626 assentos legislativos foi de 389 (23,9 por cento). Um crescimento ainda tímido, na avaliação do professor de Sociologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Luiz Augusto Campos, que estuda o tema. "Quando observamos o cenário geral, esse incremento é muito restrito. Ele não foi substantivo nas assembleias legislativas e nos cargos para o Executivo, que são o principal entrave quando se fala em sub-representação. Houve uma mudança importante, que não deve ser desconsiderada, mas ainda está muito aquém do que é desejável", disse.