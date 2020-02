Mundo

Brasileira condenada a 17 anos de prisão

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, em Moçambique, condenou, quinta-feira, a 17 anos de prisão uma cidadã brasileira detida no ano passado, no Aeroporto Internacional de Maputo, na posse de droga.

Fotografia: DR

Segundo a Lusa, Ariane Monteiro Aragão, de 24 anos, foi detida em Junho, quando tentava entrar em Moçambique com 5,4 quilos de cocaína escondidos na bagagem, após desembarcar de um voo proveniente de Addis Abeba, capital da Etiópia.

Durante a sessão de julgamento, a jovem confessou o crime, avançando que foi recrutada no Brasil para traficar droga que viria a ser vendida em Moçambique.

Este é o segundo caso de uma condenação de um estrangeiro por tráfico de droga neste mês, após um cidadão norte-americano de 66 anos ter sido sentenciado a 18 anos de prisão.

O Aeroporto Internacional de Maputo tem registado com frequência casos de detenção de estrangeiros na posse de droga, com o país a ser apontado como um “corredor” na região por várias agências internacionais.

Em 2018, as autoridades moçambicanas detiveram 764 pessoas por tráfico e consumo de drogas, contra 570 do ano anterior, um aumento de 34 por cento num ano, segundo dados da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ex-ministro nega acusações

A defesa do ex-ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano, Paulo Zucula, negou, quinta-feira, em tribunal, as acusações segundo as quais o antigo dirigente recebeu subornos num negócio com a Embraer, considerando que são presunções baseadas na delação premiada.

A defesa de Paulo Zucula rebateu as alegações na contestação que apresentou no primeiro dia do julgamento do processo de pagamento de subornos na venda, em 2009, de dois aviões pela fabricante brasileira Embraer à transportadora nacional Linhas Aéreas de Moçambique (LAM).

“A acusação do Ministério Público e a pronúncia do tribunal baseiam-se em presunções e na delação premiada de funcionários da Embraer no Brasil”, afirmou Damião Cumbana, advogado de Paulo Zucula, citado pela Lusa.

O advogado admitiu que o arguido recebeu dinheiro de Mateus Zimba, co-arguido e acusado pela Justiça de ter sido o intermediário dos subornos, mas disse que o pagamento era referente ao negócio de um imóvel num empreendimento turístico que Paulo Zucula possui na província de Inhambane, Sul de Moçambique.

Por seu lado, a defesa do antigo presidente da LAM, José Viegas, acusado de ter exigido à Embraer o pagamento dos subornos, também negou qualquer conduta ilegal, defendendo que o arguido não recebeu qualquer pagamento.

“Em nenhum momento está provado que José Viegas recebeu qualquer pagamento ilegal. As acusações estão fundadas em e-mails e na delação premiada”, afirmou Abdul Gani, advogado de José Viegas.

Sobre a acusação de que o ex-presidente da LAM pressionou a Embraer para inflacionar o preço dos aviões, visando conseguir uma margem de pagamento de subornos, a defesa de José Viegas afirmou que a subida do preço tem a ver com a actualização de custos feita pela fabricante brasileira devido ao tempo passado entre a assinatura do contrato e o início dos pagamentos.

A defesa de Mateus Zimba, acusado de abrir uma empresa que serviu de veículo para a transferência e pagamento de subornos, disse que o arguido agiu como agente comercial da Embraer e recebeu uma comissão legítima por esse papel.

“Mateus Zimba é um profundo conhecedor da realidade empresarial em Moçambique e foi contratado pela Embraer para facilitar a concretização do negócio entre as duas empresas”, frisou Tomás Timbane, advogado de Zimba.

Sobre o facto de a empresa usada por Mateus Zimba para o pagamento dos alegados subornos ter sido criada em São Tomé e Príncipe, Tomás Timbane defendeu que foi a Embraer que recomendou que o veículo tivesse a sede no estrangeiro.

A acusação e a pronúncia lida em tribunal acusam o ex-ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique de ter recebido 430 mil dólares e Mateus Zimba, antigo gestor privado, de embolsar 370 mil dólares, pelo papel na concretização do negócio entre a Embraer e a LAM.

A Embraer vendeu os dois aparelhos por 31 milhões e 100 mil dólares, cada, mas o Ministério Público entende que o preço real era pouco mais de 30 milhões de dólares, tendo o valor sido inflacionado para o pagamento de subornos.